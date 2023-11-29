YKS barajı kalkınca işte sonucu: Türkçede eksi netle Edebiyat bölümüne giren öğrenci var!

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, sınavda eksi net yapan öğrenciler de üniversite programlarına yerleşmeye başladı. Bu veriler YÖK Atlas'a da yansıdı.

YÖK Atlas verilerine göre, üniversite tercihlerinde baraj puan uygulamasının kaldırılmasının etkisiyle bazı öğrencilerin genel toplamda ve alan derslerinde eksi netle yerleştiği görülüyor. Özellikle çocuk gelişimi bölümü gibi bazı bölümlere eksi netle yerleşen öğrencilerin çoğunluğunun vakıf üniversitelerinde öğrenim görmesi dikkat çekiyor.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne eksi Türkçe netleriyle girenler var

Bunun yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne giren bazı öğrencilerin Türkçe netleri eksi olmasına rağmen yerleştirildiği görülüyor. Türkçe netleri eski olan edebiyat öğrencilerinin olduğu da belirtiliyor. Diğer bölümlerde de kendi alanlarıyla ilgili derslerde eksi net yapan öğrencilerin olduğu göze çarpıyor.

Eksik netle yerleşen bazı öğrencilerin başarılı sıralama bakımından 1,5 milyon bandında yer aldığı ifade ediliyor. Sınavda 2 milyon civarında öğrencinin yer aldığı göz önüne alındığında, bazı öğrencilerin boş kâğıttan daha düşük puan aldığına dikkat çekiliyor. Sistemdeki bu durumun eleştirildiği ve sorumluluğun kimde olduğunun düşünülmesi gerektiği belirtiliyor.