You dizisini sevenlere, You benzeri 10 dizi önerisi

2018 yılında Netflix’te yayınlanarak hayatımıza damga vuran You dizisi, her sezonuyla gerilim yaratırken izleyiciyi de ekran başına kilitliyor. Biz de her sezon finalinde bir sonraki bölümü merakla bekleten You benzeri dizileri sizler için bir araya getirdik. İşte, 'You' benzeri 10 dizi önerisi...

Caroline Kepnes'in romanından uyarlanan "You" dizisi, bir aşkın nasıl takıntıya dönüşebileceğini derinlemesine ele alıyor. New York'ta yaşayan Joe Goldberg'in saplantılı bir şekilde aşık olduğu kadınlarla yaşadığı takıntılı ilişkileri konu ediniyor. Dizinin ilk sezonunda, Joe'nun Beck adındaki bir kadına olan saplantılı ilgisini ve onunla ilişkisini merkeze alınıyor. Ancak, her bölümde Joe'nun karanlık yönlerini daha derinlemesine gösteriliyor.

'YOU' BENZERİ 10 DİZİ ÖNERİSİ

"You" dizisi, her sezonunda Joe'nun saplantılı aşkıyla, takıntılarıyla ve karanlık sırlarıyla nasıl başa çıktığını izleyicilere aktarıyor. Aynı zamanda, toplumsal dinamikleri ve insan psikolojisini derinlemesine inceliyor. Bu diziye ilgi duyanlar için, benzer türdeki yapımları derledik. İşte, "You" benzeri dizi önerileri...

1. Chloe: Sosyal medyanın hayatı nasıl etkilediğini anlatan bir dizi. Becky karakteri, Chloe'nin hayatını sosyal medya üzerinden takip ederek onunla karşılaştırır ve onun hayatına saplantılı hâle gelir.

2. Mindhunter: Gerçek seri katil hikâyelerini konu alan bir dizi. FBI ajanları, suçun nedenlerini ve psikolojisini incelerler.

3. Bates Motel: Ünlü "Psycho" filminin modern bir uyarlaması. Norman Bates'in gençlik yılları ve annesi Norma Bates'in hayatı ele alınır.

4. Big Little Lies: Karmaşık ilişkileri ve derin karakterleri olan bir dizi. Bir cinayet soruşturması etrafında şekillenir ve yüksek gelir kesiminin nezih yaşantısının nasıl değişebileceğini gösterir.

5. The Sinner: Sıra dışı cinayetleri konu alan bir psikolojik gerilim dizisi. Her sezon bağımsız bir cinayet vakasını ele alır ve olayın ardındaki nedenleri araştırır.

6. Killing Eve: Bir ajanın bir katilin peşine düşmesini konu alan bir dizi. İki kadının arasındaki kedi fare oyunu izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarır.

7. Dexter: Bir kan analisti olarak çalışan bir seri katilin hikâyesini anlatır. Dexter, suçluları hedef alırken kendi içgüdülerine karşı mücadele eder.

8. The Fall: Bir başkomiserin bir seri katilin peşine düşmesini konu alan bir dizi. Karakterlerin karmaşık ilişkileri ve Belfast'ta yaşanan korkunç cinayetlerin arka planı ele alınır.

9. Dirty John: Mükemmel bir ilişkinin nasıl tehlikeli bir hâle dönüşebileceğini anlatan bir dizi. Bir doktor ile bir kadın arasındaki ilişkiyi konu alır.

10. Hannibal: Bir kan analisti ile bir psikiyatrist arasındaki ilişkiyi anlatan bir dizi. İkili, bir seri katilin peşine düşerken garip bir bağ kurar.