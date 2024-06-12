YouTube yıldızı Avrupa Parlamentosu'na seçildi

Ünlü YouTuber Fidias Panayotu, Kıbrıs Rum Kesimi'nden bağımsız olarak Avrupa Parlamentosu'na seçildi.

Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşı ve YouTube fenomeni Fidias Panayiotou, Avrupa Parlamentosu'na seçilerek dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki Panayiotou, oyların yüzde 19.4'ünü alarak üçüncü sıraya yerleşti ve Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs Rum Kesimi'ni temsil edecek altı üyeden biri oldu. Bu olağanüstü başarısı, hem sosyal medyada hem de uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı.

YouTube fenomenliğinden parlamento üyeliğine

Fidias Panayiotou, YouTube'da 2.6 milyondan fazla abonesiyle tanınıyor. Kanalında 10 gün boyunca bir tabutta canlı olarak gömülmek ve 10 gün boyunca VR başlığı takmak gibi ekstrem dublörlük gösterileri yayınlıyor. En çok dikkat çeken videolarından biri ise Elon Musk ile tanışmak için Teksas'a uçtuğu ve ona sarıldığı video.

Panayiotou'nun siyasi arenaya girişi oldukça sıra dışı. Cyprus Mail'e göre, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan seçilen ilk bağımsız aday olarak tarihe geçti. Bu genç fenomenin daha önce hiçbir siyasi deneyimi olmaması ve hatta bu yılki seçimlere kadar hiç oy kullanmamış olması, başarısını daha da ilginç kılıyor. Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yerel medya, Panayiotou'nun zaferinin birçok açıdan tarihi olduğunu belirtiyor.

Genç seçmenlerin gücü

Panayiotou'nun başarısında genç seçmenlerin büyük bir payı var. BBC'nin haberine göre, Panayiotou 18-24 yaş arası seçmenlerin oylarının yüzde 40'ını, 25-34 yaş arası seçmenlerin ise yüzde 28'ini alarak büyük bir destek kazandı. Bu destek, Kıbrıs Rum Kesimi'nde seçimlere katılım oranını da önemli ölçüde artırdı. 2019'da yüzde 45 olan katılım oranı, Panayiotou'nun adaylığıyla birlikte yüzde 59'a yükseldi. BBC, bu artışın büyük ölçüde Panayiotou'nun popülaritesine bağlı olduğunu belirtiyor.

Siyasi vizyon ve gelecek planları

Fidias Panayiotou'nun siyasi vizyonu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki öncelikleri merak konusu. Şu ana kadar sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda, gençlerin sorunlarına eğilmeyi ve dijital dünya ile siyaset arasında bir köprü kurmayı hedeflediğini belirtti. Panayiotou, genç seçmenlerin enerjisini ve yaratıcı fikirlerini Avrupa Parlamentosu'na taşıyarak, yenilikçi politikalar geliştirmeyi planlıyor.