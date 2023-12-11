Zara, "Filistin'e Gönderme" olduğu iddiasıyla tepki çekince özür diledi

Zara, "Filistin'e Gönderme" olduğu iddiasıyla tepki çekince özür diledi
İspanyol moda markası Zara, dünya çapında tepki gören kampanyasından dolayı özür dileyerek, Filistin'e gönderme yapmadıklarını söyledi.

İspanya merkezli hazır giyim devi Zara, son reklam kampanyasıyla büyük bir tepki topladı. Kampanyada kullanılan görsellerde model Kristen McMenamy, kefenlenmiş bir manken taşırken, diğer görsellerde yıkıntılar, Filistin haritasına benzeyen bir tahta ve molozlar dikkat çekti. Birçok kişi, görsellerin Filistin'e gönderme yaptığını düşünerek Zara'yı boykot çağrısında bulundu.

Şirket, bu tepkiler üzerine bir açıklama yaparak özür diledi. Açıklamada, "Bir sanatçının stüdyosunda bulunan yarım kalan heykellerin bir dizi görselinin bir parçasını oluşturan görsel, bazı müşterilerimizden olumsuz geri dönüşler aldığından, bu görseli kaldırmaya karar verdik. Niyetimiz kesinlikle bu olmadığından yanlış anlaşılma için özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çeşitliliğin Zara'nın temel değerleri arasında olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Zara, birçok coğrafya ve kültürden gelen, çok çeşitli sosyal, kültürel ifadelere veya inançlara sahip müşterilere ve çalışanlara sahip küresel bir markadır. Hepsine derin bir saygı duyarız. Hiçbir kasıt bulunmadan oluşan bu yanlış anlamalardan dolayı herkesten özür dileriz. Tüm paydaşlarımızı dinlemeye ve marka olarak gelişmek için sürekli çalışmaya kararlıyız."

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