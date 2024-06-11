Apple WWDC 2024'te iPadOS 18'i tanıttı! İşte tüm yenilikler

Apple, WWDC 2024'te tanıttığı iPadOS 18 ile iPad kullanıcılarına birçok yenilik ve iyileştirme sunuyor.

Apple, yoğun geçen WWDC açılış konuşması sırasında iOS 18'in ardından iPadOS 18'i de resmi olarak tanıttı. iPad yazılımının bu yeni büyük versiyonu, bugünden itibaren geliştiriciler için beta sürümünde sunulacak ve bu sonbaharda tüm kullanıcılar için hazır olacak.

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iPadOS 18 ile gelen yenilikler neler?

Apple, iPadOS 18 ile iPad kullanıcılarına bir dizi yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde yayımlanacak olan iPadOS 18, kişiselleştirilebilen ana ekran, Kontrol Merkezi ve uygulama içi animasyonlar gibi geliştirmelerle birlikte geliyor. Ayrıca, Apple Pencil için el yazısı güncellemeleri ve uzun zamandır beklenen Hesap Makinesi uygulaması da bu sürümde yer alıyor.

Kişiselleştirilmiş ana ekran ve kontrol merkezi

iPadOS 18, ana ekran simgelerinizi ve düzeninizi daha önce hiç olmadığı kadar esnek bir şekilde özelleştirmenize olanak tanıyor. Uygulamaları, önceki sürümlerdeki standart ızgara kurallarına bağlı kalmadan ekranın herhangi bir yerine yerleştirebileceksiniz. Kontrol Merkezi ise daha fazla yapılandırma seçeneği sunarak, birden fazla sayfa içerik gösterebilecek ve üçüncü taraf kontrollerini etkinleştirecek. Kullanıcılar, hangi kontrollerin mevcut olduğunu ve boyutlarını doğrudan Kontrol Merkezi'nden ayarlayabilecekler.

Uygulama iyileştirmeleri ve animasyonlar

iPadOS 18 ile gelen yeni sekme çubuğu, çeşitli uygulamaların üst kısmında yer alarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Bu sekme çubuğu, uygulamalar arasında daha hızlı ve verimli geçiş yapmanızı sağlıyor. Ayrıca, uygulamalardaki çeşitli öğelere eklenen animasyonlar, kullanıcı etkileşimini daha akıcı ve dinamik hale getiriyor.

AI özellikleri ve Apple Pencil güncellemeleri

iPadOS 18, iOS 18 ile iPhone'a gelen AI özelliklerinden de faydalanıyor. Fotoğraf oluşturma, Genmoji, akıllı bildirim özetleri ve yeniden doğan Siri gibi özelliklerin tamamı, iPadOS 18 piyasaya sürüldüğünde uyumlu iPad'lerde mevcut olacak. Özellikle M4 iPad Pro için ideal olan bu AI özellikleri, iPad kullanıcılarına daha gelişmiş ve akıllı bir deneyim sunacak. Ayrıca, Apple Pencil için yapılan el yazısı güncellemeleri, yazı yazma ve not alma deneyimini önemli ölçüde geliştirecek.

Uzun zamandır beklenen hesap makinesi uygulaması

iPad kullanıcılarının uzun süredir beklediği Hesap Makinesi uygulaması da nihayet iPadOS 18 ile birlikte geliyor. Bu yeni uygulama, kullanıcıların hesaplama işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.

Çıkış tarihi ve uyumluluk

iPadOS 18, bugünden itibaren geliştiriciler için beta sürümünde sunulacak ve bu sonbaharda tüm kullanıcılar için hazır olacak. Yeni işletim sistemi, iOS 18 ile gelen birçok özelliği de iPad'lere getirerek kullanıcıların cihazlarını daha kişiselleştirilebilir ve işlevsel hale getirmesini sağlayacak.