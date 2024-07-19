CrowdStrike nedir? CrowdStrike ne için kullanılıyor? Crowdstrike güncelleme sorunu

Dünya genelinde birçok şirketin sistemlerinde teknik aksaklıklar yaşanıyor. Günün ilk saatlerinde Microsoft'un mavi ekran hatasıyla başlayan ve hızla büyüyen kriz, hala devam ediyor. Sorunların, siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklıklardan kaynaklandığı bildirildi. Peki, CrowdStrike tam olarak nedir? CrowdStrike'ın sahibi kim, ne için kullanılıyor? İşte detaylar...

Bugün, Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarların dünya genelinde arızalanmasına yol açan büyük bir teknik sorun yaşandı. Bu kesinti, birçok şirketi, hava yollarını, bankaları ve devlet kurumlarını etkileyerek, bilgisayarların yeniden başlatılmasını ve mavi ekran hata mesajlarının görülmesini sağladı. İlk açıklamalara göre, bu küresel kesintinin nedeni CrowdStrike adlı ABD merkezli siber güvenlik firmasıyla ilişkili bir sorun olarak öne çıkıyor.

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CrowdStrike nedir ve ne yapar?

CrowdStrike, şirketlerin BT ortamlarındaki güvenliklerini yönetmelerine yardımcı olan bir siber güvenlik firmasıdır. 2012 yılında George Kurtz tarafından kurulan şirket, veri ihlallerini, fidye yazılımlarını ve siber saldırıları önlemeye yönelik çözümler sunar. Müşterileri arasında küresel yatırım bankaları, üniversiteler ve büyük işletmeler bulunuyor.

CrowdStrike'ın ana ürünü olan CrowdStrike Falcon, gerçek zamanlı saldırı göstergeleri, yüksek doğrulukta tespit ve otomatik koruma sunar.

Sorunun kök nedenleri ve ilk açıklamalar

CrowdStrike, bu haftanın başlarında Falcon ürününün güncellendiğini ve güvenlik ihlallerini tespit etmek için "benzeri görülmemiş hız ve hassasiyet" sağlayacağını duyurmuştu. Ancak, yaşanan kesinti sonrası şirket, sorunun muhtemelen Falcon ürünüyle ilgili bir sorun olduğunu belirtti. Siber güvenlik mühendisleri, bazı popüler antivirüs programlarının son güncellemelerinin Windows çekirdek bileşenleriyle uyumsuzluk gösterdiğini ve bu nedenle sistemlerin çökmesine yol açtığını öne sürdü.