Samsung Galaxy Ring'in gözleri yuvalarından çıkaracak fiyatı açıklandı

Samsung Galaxy Ring'in gözleri yuvalarından çıkaracak fiyatı açıklandı
Samsung Galaxy Ring'in merak edilen fiyatı sızdırıldı.

Samsung, 10 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğiyle teknoloji severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte, merakla beklenen yeni katlanabilir telefonlar, kulaklıklar ve akıllı saatlerin yanı sıra, sağlık odaklı yenilikçi cihaz Galaxy Ring'in de resmi tanıtımı yapılacak.

Samsung'dan yenilikçi adım: Galaxy Ring! Akıllı saatten farkı yokSamsung'dan yenilikçi adım: Galaxy Ring! Akıllı saatten farkı yok

Galaxy Ring'in fiyatı belirlendi

Samsung Galaxy Ring, sağlık odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Son aylarda cihazın teknik detaylarıyla ilgili birçok bilgi ortaya çıkarken, fiyatı hakkında net bir bilgiye sahip değildik. Ancak son sızıntılar, bu konuda da merak edilenleri aydınlattı.

Oyun dünyasındaki sızıntılarıyla tanınan billbil-kun, Galaxy Ring'in fiyatıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Sızıntıya göre, cihaz 300 dolar (9.700 TL) ile 380 dolar (12.375 TL) arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Bu fiyat aralığı, kullanıcılar tarafından "pahalı" olarak nitelendirilebilecek bir seviyede.

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