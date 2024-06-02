Araç alacaklara müjde! Opel haziran ayına özel kampanya başlattı

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Opel kampanya başlattı. İşte şirketten yapılan açıklamanın detayları...

Opel, Haziran ayına özel olarak sunduğu avantajlı kredi seçeneklerini açıkladı. Markanın çeşitli modelleri için hazırlanan cazip finansman teklifleri, hem binek hem de ticari araç segmentinde dikkat çekici fırsatlar sunuyor. İşte detaylar...

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Opel'in haziran kampanyası

Binek araçlar için özel kredi seçenekleri

Opel Corsa:

Yenilenen Opel Corsa, 250 bin TL krediye 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile sahip olabilirsiniz.

Opel Astra:

Popüler model Astra, 200 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuyor.

Opel Crossland:

Crossland, 200 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.

Opel Mokka:

Modern tasarımı ile dikkat çeken Mokka, 200 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz seçeneği ile alınabiliyor.

Opel Grandland:

Grandland modeli, 250 bin TL krediye 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile müşterilere sunuluyor.

Elektrikli araçlar için özel kredi seçenekleri

Corsa Elektrik:

Corsa'nın elektrikli versiyonu, 200 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz imkanı ile temin edilebiliyor.

Mokka Elektrik:

Elektrikli Mokka, 300 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile sunuluyor.

Opel Astra Elektrik:

Elektrikli Astra modeli, 300 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı ile satışta.

Ticari araçlar için özel kredi seçenekleri

Yeni Zafira:

Yeni Zafira, 300 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz seçeneği ile müşterilere sunuluyor.

Yeni Combo ve Yeni Combo Cargo:

Her iki model de 225 bin TL krediye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı ile temin edilebiliyor.

Yeni Vivaro Cargo, Yeni Vivaro City Van ve Yeni Movano: