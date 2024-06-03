Minecraft 15. yılını kutluyor! Netflix'ten yeni animasyon dizisi geliyor

Netflix, tüm zamanların en çok satan oyunu Minecraft'ı dizi olarak uyarlayacak.

Minecraft, resmi olarak 2011 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen ilk tanıtımını 2009 yılında yapmıştı. Bu yıl, Minecraft'ın 15. yıldönümü kutlanıyor ve bu özel dönüm noktasını kutlamak için Netflix ve Mojang Studios, ikonik sandbox oyununa dayanan bir animasyon dizisi hazırladıklarını duyurdu.

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Yeni bir bakış açısıyla minecraft dünyası

Animasyon dizisi, Netflix'in popüler animasyon dizileri Carmen Sandiego ve Sonic Prime’ın arkasındaki Kanadalı stüdyo WildBrain tarafından geliştirilecek. Şirketler, dizinin "Minecraft dünyasını yeni bir bakış açısıyla" gösteren orijinal bir hikayeye sahip olacağını belirtiyor. Bu açıklama, dizinin yeni karakterlere ve belki de daha önce keşfedilmemiş hikayelere odaklanacağını işaret ediyor. Bu konuda daha fazla ayrıntı, dizinin önizlemeleri ve fragmanları yayınlandığında netlik kazanacak.

Steve ve diğer tanıdık yüzler olacak mı?

Netflix ve Mojang'ın duyuru videosu, yalnızca iş birliklerini tanıtıyor ve dizinin detayları hakkında fazla bilgi vermiyor. Dizinin, Minecraft dünyasının tanınmış karakterleri olan Steve, sürüngenler ve zombiler gibi figürleri içerip içermeyeceği veya tamamen yeni karakterlere odaklanıp odaklanmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak, uzun süredir ertelenen Minecraft filminin çekilmesi durumunda, Steve'in Jason Momoa tarafından canlandırılması planlanıyor. Bu yılın başlarında, Jack Black'in de bu projede yer alacağı bildirilmişti.

15. yıldönümüne özel sürprizler

Geçtiğimiz haftalarda Minecraft, 15. yıldönümünü kutlamak için oyunculara çeşitli özel öğeler sundu. Bu özel öğeler arasında ücretsiz parti eklentileri, ücretsiz bir harita, bir pelerin ve duvar kağıtları yer alıyor. Minecraft hayranları, Mojang'ın tüm yıldönümü etkinliklerini ve duyurularını Minecraft’ın resmi web sitesinde görebilirler.