Formula 1 yarışları ne zaman başlıyor 2024? Formula 1 yarış takvimi 2024

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'i ile başlayacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Max Verstappen'di. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'i ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

Formula 1 takvimi, F1 tutkunları tarafından takip ediliyor. Mart ayında başlayan Formula 1 yarışları 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek. İşte, Formula 1 yarış takvimi...

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2024 FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, 1 Mart'ta TSİ 19.00'da başlayacak. 57 turluk yarış ise 2 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek.

Aksiyon dolu 2024 sezonu, 24 yarışlık rekor bir takvime sahip olacak ve sezon MENA'da başlayıp bitecek. 29 Şubat'ta Bahreyn'de başlayacak sezonun açılış yarışının ardından Mart ayında Suudi Arabistan, Kasım ayında Katar ve Aralık ayında da sezonun son yarışı olan Abu Dubai takip edecek.