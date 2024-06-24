İtalya'nın simgesi Pisa Kulesi neden eğik? Aslında böyle olmasını istememişlerdi!

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ünlü Pisa Kulesi aslında eğik inşa edilmedi. Peki, herkesin elleriyle destekliyormuş gibi poz verdiği Pisa Kulesi neden eğik?

İtalya'nın Pisa şehrinde, beyaz mermerden yapılmış ve dünyaca ünlü olan Pisa Kulesi, eğik yapısıyla sadece bir mimari eser değil, aynı zamanda bir mühendislik harikası olarak da biliniyor. Kulenin neden eğik inşa edildiği içinde merak ediliyor. Ancak aslında isteyerek yapılmış bir durum söz konusu değil. Peki, Pisa Kulesi neden eğik? Pisa Kulesi neden böyle inşa edildi? Pisa Kulesi neden eğildi? İşte Pisa Kulesi hakkında merak edilenler...

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Pisa Kulesi istemeden böyle oldu

İtalya'nın Toskana bölgesinde, Pisa şehrinde yüzyıllardır ayakta duran ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Pisa Kulesi, sadece eğik yapısıyla değil, aynı zamanda mühendislik zekası ve kararlılıkla verilen mücadelenin simgesi haline gelmiştir.

1173 yılında başlayan inşaat sırasında, kule zeminindeki sıkı kil, kum ve kabuk karışımı nedeniyle hızla eğilmeye başladı. Üç kat tamamlandığında eğiklik belirgin hale geldi ve inşaat bir süreliğine durdu. Pisa ile Ceneviz arasında çıkan savaşlar, inşaatın yaklaşık bir yüzyıl boyunca durmasına neden oldu. Bu duraklama, kulenin temellerinin daha fazla oturmasına ve erken bir çöküşü önlemesine yardımcı oldu.

İnşaat yeniden başladığında, baş mühendis Giovanni di Simone liderliğinde çeşitli düzeltme çabaları başlatıldı. Ancak eklenen taşlar, kulenin daha da eğilmesine yol açtı. Kule, 1370 yılında tamamlandığında eğimini artırarak altı yüzyıl boyunca yavaşça eğilmeye devam etti.

1990 yılına gelindiğinde, kule yaklaşık 5.5 derece eğimle ziyaretçilere kapatıldı. Mühendisler, stabilizasyon çalışmaları için harekete geçti ve kulenin altından toprak çekerek, kuzey ucuna ağırlıklar ekleyerek eğimi 4 dereceye düşürdüler. 2001 yılında tekrar ziyarete açılan kule, 2008 yılında yapılan ölçümlerde artık hareket etmediğini gösterdi.

Toplamda 0.48 metrelik bir düzeltme sağlanmış oldu. Mühendisler, Pisa Kulesi'nin önümüzdeki yaklaşık 200 yıl boyunca stabil kalacağına inanıyorlar, tabii ki deprem veya beklenmedik felaketler olmaması şartıyla.