The Boys kendi rekorunu kırmaya devam ediyor! İzleyicilere de bir de sürprizi var

The Boys kendi rekorunu kırmaya devam ediyor! İzleyicilere de bir de sürprizi var
Amazon Prime Video'nun popüler dizisi The Boys, geçtiğimiz günlerde 4. sezonuyla ekranlara geri döndü ve izleyici sayısını hızla artırmaya devam ediyor.

13 Haziran'da üç bölümü birden yayınlanan The Boys, bir önceki sezonun aynı dönemdeki izlenme rakamlarına göre yüzde 21 daha fazla izleyici çekerek, izlenme rekorları kırıyor.

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The Boys daha şimdiden 5. sezon onayını aldı

Dizinin bu performansı, Amazon'un güvenini boşa çıkarmadı. Şirket, 4. sezon başlamadan önce The Boys için 5. sezon onayını vermişti. 5. sezon, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Bu karar, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratırken, final sezonunun nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırıyor.

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