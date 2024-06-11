Apple ve OpenAI ortaklığı hakkında açıklama

Apple ile OpenAI arasındaki iş birliği ile ChatGPT, Apple'ın cihazlarına entegre edilerek, konuyla ilgili ilk açıklama yapıldı.

Apple'ın gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliği, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Etkinlikte, yapay zekâ alanında önemli gelişmeler ve yenilikler tanıtıldı. Apple, OpenAI ile yaptığı iş birliği sayesinde, kullanıcılarına günlük hayatlarında kullanabilecekleri çok sayıda yapay zekâ özelliği sunacağını duyurdu.

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OpenAI ve Apple'dan stratejik iş birliği

Apple'ın OpenAI ile gerçekleştirdiği bu stratejik iş birliği, teknolojinin sınırlarını zorlayarak kullanıcı deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak. OpenAI CEO'su Sam Altman, bu ortaklığın detaylarını ve getireceği yenilikleri paylaştı. Altman, bu iş birliğiyle Apple kullanıcılarını bekleyen yenilikler hakkında da bilgi verdi.

Sam Altman'dan önemli açıklamalar

OpenAI CEO'su Sam Altman, Apple ile yapılan iş birliği hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Apple ile yaptığımız iş birliği sayesinde yapay zekâdan faydalanmayı daha kolay hale getiriyoruz. Kullanıcılar, yapay zekânın sunduğu geniş kapsamlı deneyimlerden yararlanacak."

Altman, açıklamasında GPT-4o modeli ile desteklenen ChatGPT'nin, bu yılın sonlarına doğru iOS, iPadOS ve macOS kullanıcılarına sunulacağını belirtti. Bu sayede, Apple kullanıcıları oldukça geniş kapsamlı ve sofistike bir yapay zekâ deneyimi yaşayacaklar.

GPT-4o ve ChatGPT entegrasyonu

Apple'ın yapay zekâ entegrasyonunda, OpenAI'nin en gelişmiş modeli olan GPT-4o kullanılıyor. Bu model, ChatGPT'nin yeteneklerini daha da ileri taşıyarak, kullanıcılara günlük yaşamlarında ve iş süreçlerinde yardımcı olacak. ChatGPT'nin bu yeni sürümü, metin özetleme, dil çevirisi, içerik oluşturma ve daha birçok alanda kullanıcılarına destek sağlayacak.

Kullanıcıları bekleyen yenilikler

Apple kullanıcıları, bu yeniliklerle birlikte cihazlarında yapay zekânın gücünden daha fazla faydalanabilecek. GPT-4o destekli ChatGPT, kullanıcılara şu avantajları sunacak: