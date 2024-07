Küresel internet krizine neden CrowdStrike'ın CEO'su yaşananları anlattı

Dünya genelinde internet kullanıcıları büyük bir kaosla karşılaştı. Bankalardan hava yollarına, devlet kurumlarından çeşitli işletmelere kadar birçok sektörde işler durma noktasına geldi. Yaşanan bu küresel sorun, birçok kişinin günlük işlerini ve işlemlerini aksattı.

Kısa süre içinde yaşanan kesintilerin, siber güvenlik firması CrowdStrike'ın sunduğu güvenlik yazılımında yapılan bir güncelleme nedeniyle ortaya çıktığı belirlendi. CrowdStrike'ın CEO'su George Kurtz, X platformu üzerinden bir açıklama yaparak sorunun detayları hakkında bilgi verdi.

Kurtz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CrowdStrike, Windows ana bilgisayarlarına yönelik tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışıyor. Mac ve Linux ana bilgisayarları etkilenmedi. Bu bir güvenlik olayı veya siber saldırı değildir. Sorun tespit edildi, izole edildi ve bir düzeltme uygulandı. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz ve sürekli güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber oldu."

