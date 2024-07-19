Küresel bela sonrası CrowdStrike'ın hisseleri tepetaklak olduk

CrowdStrike'ın hisselerinde sert düşüşler yaşanıyor.

Tüm dünyayı etkileyen büyük bilgisayar kesintisi, siber güvenlik firması CrowdStrike'ın başına ciddi bela oldu. Bu olay, şirketin hisselerinde sert bir düşüşe yol açtı. ABD borsalarının açılışıyla birlikte bu düşüşün daha da derinleşmesi bekleniyor.

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Küresel kesintinin ardından hisse değerleri düşüşte

CrowdStrike'ın hisseleri, küresel bilgisayar kesintisinin ardından hızla değer kaybetmeye başladı. Redburn Atlantic'in hisse senetleri analistleri, geçtiğimiz günlerde yayınladıkları raporda CrowdStrike hisselerinde bir düşüş öngörmüştü. Analistlerin tahminine göre, 380 dolar seviyelerinde olan hisselerin 275 dolara kadar gerilemesi bekleniyordu. Ancak, Windows bilgisayarlarda yaşanan bu büyük kesinti, düşüşün tahmin edilenden daha hızlı gerçekleşmesine sebep oldu.

Kesinti haberi yayıldıkça, hisselerde hızlı bir düşüş başladı ve yüzde 12 civarında bir değer kaybı yaşandı. Analistlerin açıklamalarıyla birleşen küresel kesinti, borsaların TSİ 16:30'da açılmasıyla birlikte daha da derinleşebilir.

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